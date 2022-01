À 28 ans, Maryna Zanevska a passé pour la première fois de sa carrière un premier tour en Grand Chelem.

Tout vient à point à qui sait attendre. Voilà une maxime qui doit résonner dans la tête de notre compatriote, Maryna Zanevska (WTA 80), depuis la journée d’ouverture de l’Australian Open ce lundi. Après des échecs à Melbourne en 2016 et 2017, à Roland-Garros en 2014 et 2016, à Wimbledon en 2017 et à l’US Open en 2014, la joueuse de 28 ans, née à Odessa en Ukraine, a remporté - 7-6 (9/7), 7-6 (7/4) - son premier match dans le tableau final d’un Grand Chelem. Et pas n’importe quel match puisqu’elle défiait la Slovène Kaja Juvan (WTA 89), coachée par un entraîneur qui a beaucoup compté sportivement mais aussi humainement dans sa carrière, Philippe Dehaes.

"Cela n’a pas eu d’importance. Je jouais contre une adversaire, pas contre lui. J’en ai parlé avec Philippe avant le match. Ce n’était pas chouette, mais c’est mon boulot de tenter de la battre. Et on reste amis."

Après une rencontre où la très souriante Zanevska a dû gérer ses émotions puisqu’elle était menée 5-2 dans le premier set, puis 5-1 dans le second.