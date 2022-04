Le Liégeois, 74e mondial, s'est qualifié pour le 2e tour du Grand Prix Hassan II, un tournoi ATP doté de 534.555 euros, en battant le Bosnien Damir Dzumhur, 145e mondial et issu des qualifications, en deux sets 6-2, 7-6 (7/3) et 1h25 de jeu. Il s'agissait du second affrontement entre les deux joueurs. En 2016, Goffin s'était imposé en quatre sets au deuxième tour de l'Open d'Australie.

Au tour suivant, David Goffin affrontera l'Espagnol Pablo Andujar (ATP 145), qui a créé la surprise en sortant 6-4, 6-2 le Britannique Daniel Evans, 26e mondial et tête de série N.2.

Ce sera le quatrième duel entre Goffin, 31 ans, et Andujar, 36 ans. Le vétéran espagnol, ancien 32e mondial, avait remporté le premier sur terre battue en 2012 à Barcelone. Le N.1 belge s'était ensuite imposé en 2012 à Valence et 2019 à Miami, à chaque fois sur surface dure.