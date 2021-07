L'Espagnol, 18 ans à peine, a remporté son premier sacre sur le circuit ATP et confirme son statut d'étoile montante du tennis mondial. Le protégé de Juan Carlos Ferrero, lauréat de Roland-Garros 2003, s'est imposé sur un double 6-2 en 1h16 de jeu dans ce premier duel entre les deux hommes. Présenté comme le successeur de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune vainqueur d'un tournoi ATP depuis août 2004 et le premier titre de 'Rafa', 18 ans également lorsqu'il a remporté le tournoi de Sopot.

Lundi, Alcaraz devrait figurer au 54e rang de la hiérarchie, le meilleur classement ATP de sa jeune et prometteuse carrière.

De son côté, le Biterrois disputait la 32e finale de sa carrière sur le circuit, lui qui visait un 16e sacre trois ans après celui acquis sur le gazon de s'Hertogenbosch en juin 2018.