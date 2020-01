Elise Mertens a été éliminée en quarts de finale du tournoi de tennis WTA International de Hobart, en Australie, épreuve sur surface dure dotée de 251.750 dollars. La Limbourgeoise, 17e mondiale et tête de série N.1, s'est inclinée en trois sets 6-7 (5/7), 6-4 et 7-5 face à la Britannique Heather Watson (WTA 101), après 3 heures et 33 minutes de match.

Heather Watson rencontrera en demi-finales soit la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 30), tête de série N.3, soit l'Australienne Lizette Cabrera (WTA 129).

C'est la première défaite d'Elise Mertens en Tasmanie. Elle avait remporté le tournoi de Hobart en 2017 et 2018, ses deux premiers titres sur le circuit WTA. L'année dernière, elle avait fait l'impasse sur Hobart, préférant disputer le tournoi de Sydney.

Après Hobart, Mertens enchaînera avec l'Open d'Australie, où elle débutera face à la Monténégrine Danka Kovinic (WTA 82), qu'elle n'a jamais rencontrée.

Les deux autres Belges présentes dans le tableau final à Hobart ont perdu au 1er tour mardi. Alison Van Uytvanck (WTA 47) s'est inclinée 7-5, 1-6 et 6-2 face à la Française Alizé Cornet (WTA 60). Kirsten Flipkens (WTA 79) a cédé 4-6, 6-3 et 6-2 devant la Chinoise Shuai Zhang (WTA 40).