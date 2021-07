Sur le court central, la Limbourgeoise, 23 ans, tête de série N.9 du tableau, a battu l'Australienne Storm Sanders (WTA 141), 26 ans, 6-2, 6-1 en 1h06 de jeu. "Ce ne fut pas un match si évident que cela", a-t-elle confié à Belga après sa victoire. "Même si le score est de 6-2, 6-1, il y a tout de même pas mal de jeux accrochés. Elle m'a fait travailler pour gagner. J'étais un peu nerveuse au début, mais ensuite j'ai réussi à produire un bon niveau de jeu. Le service était très important aujourd'hui et il a bien fonctionné (72% des points gagnés derrière sa première balle, ndlr). Et j'ai également mis beaucoup de retours dans le terrain, surtout à partir de la fin du premier set. Je suis super heureuse d'être pour la première fois en demi-finale d'un tournoi WTA. Et j'attends le match suivant avec impatience."

Pour une place en finale, Greet Minnen devra franchir l'obstacle de la Tchèque Tereza Martincova (WTA 78), 26 ans, tête de série N.8. La native de Prague, qui a notamment atteint le troisième tour à Wimbledon, a éliminé pour sa part la Slovaque Viktoria Kuzmova (WTA 156), 23 ans, sur un double 6-2.

"Martincova est une joueuse très agressive qui a signé de bons résultats ces dernières semaines", a-t-elle poursuivi. "Ce ne sera donc pas un match facile, mais je vais essayer de faire le maximum. Je me sens bien dans ma peau et dans mon tennis cette semaine. J'essaie vraiment d'être très agressive dans l'échange, mais à certains moments, je peux également être solide. Ce serait génial de pouvoir disputer une finale, mais je ne veux pas m'emballer."