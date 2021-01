Considéré comme l’un des grands espoirs du tennis mondial quand en 2011 il devient le plus jeune joueur (18 ans et 255 jours) à atteindre les quarts de finale de Wimbledon depuis Boris Becker (1986), l’Australien Bernard Tomic (28 ans) s’est perdu. Alors que son talent aurait pu lui permettre de réaliser une très belle carrière, son caractère l’a mené de frasque en frasque. Ce qui a d’ailleurs poussé la fédération australienne à ne pas lui donner un wild card pour l’édition 2021 de l’Australian Open. Le fantasque Tomic, retombé 228e mondial, a donc dû passer par la case Doha pour se qualifier et cela ne lui a pas fait plaisir comme il l’expliquait après la première de ses trois victoires, toutes décrochées dans la douleur : "J’ai risqué ma vie en venant ici, ma santé. La Covid-19 est dans les parages, il y a beaucoup de malades, avec beaucoup de choses qui peuvent mal tourner. Je risque ma vie et je joue. Bien sûr, je viens pour me qualifier. Sinon, je raccrocherais mes raquettes. Je n’ai plus besoin de jouer au tennis, j’ai assez d’argent."

Voilà une petite déclaration en guise de présentation d’un personnage qui n’a pas sa langue en poche. Florilège…