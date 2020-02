On ne peut pas dire que le Kazakh soit très épanoui sur les courts de tennis.

Alexander Bublik s'est confié pour le journal L'Equipe à propos de son métier de tennisman professionnel. Et effectivement, il ne respire pas la joie de vivre: "Pour tout vous dire, je ne vois pas de point positif à être un joueur de tennis. Je ne joue que pour l’argent. S’il n’y avait pas d’argent en jeu, j’arrêterais tout de suite." Ce n'est pas la première fois qu'il avoue tout simplement détester la petite balle jaune. Avant l'Open Sud de France à Montpellier, il avait déclaré ceci: "Je hais le tennis de tout mon cœur. Je déteste chaque jour où je dois jouer."

"Je pense mourir en jouant au tennis"

Pourtant, le 55e mondial n'est pas toujours facile à suivre. Dans cette même interview de nos confrères, il avoue tout de même qu'il "aime beaucoup frapper dans cette balle" et qu'il "pense mourir en jouant au tennis." Il admet également avoir un sacré caractère et qu'il n'est pas fait pour la vie de groupe. "Je suis encore pire en communauté, j’ai été élevé à être un guerrier solitaire. En Coupe Davis, si je le pouvais, je ne me pointerais qu’au dernier moment, la veille du match, pour zapper les jours d’entraînement."

Ce n'est pas le premier joueur professionnel à avouer détester son sport. Bernard Tomic l'avait admis en 2017: "Ne jouez pas au tennis! Faites quelque chose que vous aimez et appréciez."