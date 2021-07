Comme en 2011, 2015 et en finale en 2018, Novak Djokovic a pris la mesure du Sud-Africain Kevin Anderson (35 ans). Cette fois c’est au deuxième tour que le n°1 mondial s’est imposé sur un triple 6-3. Après avoir cédé un set face à Jack Draper lors de son entrée en matière dans le tournoi, le Serbe s’est montré cette fois plus serein malgré un court glissant. L’homme aux 19 titres en Grand Chelem s’est, en effet, retrouvé à cinq reprises par terre, ce qui a eu le don de l’agacer pendant la rencontre. Mais au moment d’évoquer cette situation après la partie, le récent lauréat de Roland-Garros avait retrouvé son calme et quelques explications.

(...)