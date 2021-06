Ils s'affronteront sur la terre battue kazakhe. Au deuxième tour, Coppejans, 3e tête de série, a mis trois manches 2-6, 6-3, 6-1, et 2h03 de jeu, pour se défaire de l'Italien Gian Marco Moroni (ATP 263) 2-6, 6-3, 6-1.

Bergs, de son côté, a éprouvé moins de difficulté à éliminer le Brésilien Joao Menezes (ATP 211), qui était la 8e tête de série, 6-3, 6-4 en 1h21 de jeu.

Coppejans mène 2 victoires à 1 face à Bergs dans leurs duels sur le circuit international. Le N.2 belge, 27 ans, a gagné ses deux matches sur terre battue face à l'actuel N.4, âgé de 22 ans.

Coppejans et Bergs joueront ensemble leur premier tour (huitième de finale) du double, plus tard dans la journée face à Dostanbek Tashbulatov et Beibit Zhukayev. Les Kazakhs bénéficient d'une invitation.