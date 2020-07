Pour que le tennis vive, attire les foules et fasse parler de lui, il doit se nourrir de grandes rivalités. Ces dernières années, les duels Federer-Nadal puis Federer-Djokovic et Nadal-Djokovic ont fait prendre au tennis une dimension quasi jamais atteinte. Dans un passé pas trop lointain, les affrontements entre Pete Sampras et Andre Agassi ont aussi servi de caisse de résonance pour la promotion et le développement du tennis.

(...)