L'ancienne n°1 mondiale (actuellement WTA 9) passe le temps comme elle peut.

TikTok est le nouveau réseau social à la mode. Et pour alimenter son compte sur celui-ci, Serena Williams a réalisé une mise en scène originale dans laquelle elle s'affronte elle-même, raquette en main, dans son jardin. Et quand l'échange (spectaculaire) est terminé, elle s'effondre dans son transat et complimente son adversaire. Qui lui reconnait qu'elle "n'est pas mal non plus".