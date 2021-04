Dans la famille Tsitsipas, on connaît bien Stefanos, actuel cinquième mondial, mais aussi Apostolos, le paternel fort présent dans la carrière et le quotidien de son fils. En revanche, on parle beaucoup moins de Julia Salnikova, la maman du Grec, ancienne joueuse russe. Cette lacune, celui qui a remporté son premier Masters 1000 en dominant assez tranquillement Andrey Rublev (6-3, 6-3), l’a comblée.