Comme après l’élimination de David Goffin au premier tour de l’Australian Open, Germain Gigounon, son entraîneur, ne s’est pas caché pour expliquer les raisons d’une élimination trop rapide en abordant plusieurs thèmes.

L’état d’esprit de David

"Les entraînements se passent bien mais David a du mal à se libérer en matchs. Il se focalise trop sur ce qui se déroule au début de la rencontre. Quand il voit que les deux premiers jeux qui sont serrés ne tournent pas pour lui ou qu’il rate deux balles de break, il y a de la panique qui s’installe. Après il essaie de se battre. D’abord contre lui-même et ses blocages puis contre l’adversaire. Contre Musetti, le score (6-0, 7-5, 7-6) montre qu’il s’est accroché. Il n’a pas laissé le match filer. Mais c’est compliqué. Tout sort un peu moins bien de sa raquette, il bouge moins bien, ses choix ne sont pas assez francs. Voilà ce que je ressens. Se morfondre ne servira à rien et il faudra passer un cap. C’est compliqué pour David, car il sent qu’il fait le boulot à l’entraînement mais que cela bloque après."

Comme en janvier ?