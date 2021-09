Roger Federer a eu besoin de 8 levées du Grand Chelem pour rejoindre la 2e semaine à deux reprises.

L’Anglaise Emma Raducanu a réussi cette performance après… deux Majors. À Wimbledon, cette gamine de 18 ans débarquait avec une 338e place mondiale et aucune référence. Elle avait abandonné au 4e tour contre Tomljanovic. Bombardée 179e mondiale, elle était retournée sur le circuit ITF et Challenger pour préparer son US Open.