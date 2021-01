Le vainqueur de Roland-Garros 1998, 44 ans, a décidé de rester chez lui en raison des circonstances particulières liées au coronavirus.

"Après avoir parlé avec Rafa, nous avons décidé que je n'allais pas voyager en Australie avec l'équipe", a écrit mercredi sur Twitter celui qui fait partie de l'encadrement du Taureau de Manacor depuis la fin de l'année 2016. "Je suivrai le tournoi depuis la maison et je resterai avec ma famille, parents et enfants, en raison de la situation délicate que l'Espagne vit actuellement à cause du coronavirus."

Tous les participants au premier tournoi du Grand Chelem de la saison devront observer deux semaines de quarantaine. Ils ne pourront sortir que cinq heures par jour pour s'entraîner. Nadal, à l'instar de Novak Djokovic, Dominic Thiem, Ashleigh Barty, Simona Halep et Naomi Osaka, se rendra à Adélaïde pour effectuer sa quarantaine.

Le Majorquin, 34 ans, compte un titre (2009) et quatre finales (2012, 2014, 2017, 2019) à Melbourne Park.