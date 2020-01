Joran Vliegen et Sander Gille étaient peut-être à un point d’un immense exploit. Par deux fois, ils ont eu l’occasion de servir pour le match à 7-6, 5-3 face à Rafael Nadal et Pablo Carreno Busta mais ces deux opportunités ont disparu et l’Espagne a fini par s’en sortir. Un scénario forcément cruel pour le duo belge qui a dominé la majeure partie de la rencontre, a été impérial au service 99 % du match et a vraiment pu croire à la victoire finale.



(...)