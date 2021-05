L’Espagnol reste malgré tout un compétiteur hors pair.

Rafael Nadal jouera bien une revanche du quart de finale de Madrid, ce vendredi à Rome, face à Alexander Zverev. Mais l’Espagnol s’y rend avec plus de doutes sur son jeu que de certitudes, tant il a encore souffert en huitièmes, arrachant avec les tripes et l’expérience une victoire miraculeuse face à Denis Shapovalov (3-6, 6-4, 7-6). Le Canadien a en effet mené 6-3, 3-0 et balle de 4-0 puis 6-3, 3-1 40-0 avant de se procurer deux balles de match à 6-5 dans le troisième set. Mais la main de "Shapo" a sérieusement tremblé à chaque fois qu’il aurait pu boucler l’affaire. Entre un jeu qui ne répond toujours pas à 100 % et les 3 h 30 passées sur le central, Nadal n’est pas dans la meilleure position du tout, au moment de lancer la dernière ligne droite du tournoi.