Le 20 août dernier, Rafael Nadal annonçait la fin de sa saison 2021 à cause d’une douleur au pied gauche qui l’empêchait de pouvoir donner toute la plénitude de ses moyens depuis de nombreux mois. Souffrant du syndrome de Weiss-Müller (NdlR : maladie dégénérative qui résulte d’une déformation de l’os de la voûte plantaire), l’Espagnol expliquait à la fin de l’été : "Je dois malheureusement terminer la saison 2021. Honnêtement, je souffre beaucoup plus que je ne devrais avec mon pied depuis un an et je dois prendre un peu de temps. Après en avoir discuté avec l’équipe et la famille, cette décision a été prise et je pense que c’est la voie à suivre pour essayer de récupérer et bien récupérer."