"La route de Rafa vers l'US Open débute à D.C.", ont indiqué les organisateurs du tournoi américain dans un communiqué.

"Je suis très content de venir à Washington pour la première fois, c'est un tournoi que je voulais disputer", a expliqué Nadal, cité dans le communiqué. "Je me réjouis de retrouver les terrains, Washington doit être pour moi le meilleur départ possible de la tournée estivale américaine."

Nadal, 35 ans, avait annoncé le 17 juin dernier qu'il faisait une croix sur Wimbledon et sur Tokyo "afin d'essayer de continuer à (se) battre pour le plus haut niveau de compétition et de titres".

Il avait pris cette décision quelques jours après sa défaite en demi-finale de son tournoi fétiche de Roland-Garros face au N.1 mondial Novak Djokovic. Nadal compte vingt titres du Grand Chelem à son palmarès, record co-détenu avec Roger Federer, tandis que Djokovic en totalise 19.

Le tournoi de Washington, un ATP 500, sert traditionnellement de préparation à l'US Open, qui aura lieu du 30 août au 12 septembre et que Nadal a remporté quatre fois, la dernière fois en 2019.