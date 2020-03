Comme de nombreux sportifs, la star du tennis se mobilise pour combattre la crise du coronavirus.

Après Roger Federer qui a annoncé verser un million de francs suisses pour soutenir les familles en difficulté dans son pays, c’est un autre grand nom du tennis mondial qui a lancé une opération pour combattre les dégâts causés par le coronavirus. Rafael Nadal s’est en effet lié à la Croix Rouge espagnole pour lancer une collecte de fonds dont les bénéfices serviront, notamment, à aider le monde hospitalier espagnol mais aussi les malades. Dans une vidéo postée sur son compte Twitter, le vainqueur de 19 Grands Chelems a expliqué le pourquoi de son positionnement.

“Bonjour à tous, comme vous tous je suis à la maison et en réalité nous sommes dans un moment difficilement compréhensible et inimaginable il y a quelques mois encore. Nous sommes en train de souffrir de l’impact de cette pandémie qui a changé la vie de chacun d’entre nous." commence-t-il.

"Je pense spécialement à toutes les personnes qui sont personnellement touchées, directement ou indirectement via un proche. Ce sont des moments tristes et en plus en restant toute la journée à la maison à suivre les informations qui ne sont pas très réjouissantes. Nous n’avons pas d’autres choix que de rester positifs et courageux."

L'Espagnol enchaîne ensuite par un brin de positivisme: "Ensemble, nous devons lutter pour obtenir une victoire contre ce virus. Sincèrement, je me suis demandé durant plusieurs jours, confiné chez moi, de quelle manière je pouvais apporter une aide dans cette situation qui est totalement nouvelle pour tout le monde. Et après avoir tourné un peu en rond, je suis arrivé à la conclusion que vous, le peuple espagnol, vous n’avez jamais tourné le dos aux sportifs. Vous avez toujours été à nos côtés, dans les bons moments et les moments plus compliqués. Vous avez toujours été compréhensifs quand cela n’allait pas trop. Et vous avez toujours célébré nos succès. Je crois que nous les sportifs, nous sommes ce que nous sommes, grâce à votre soutien. Et maintenant c’est le moment où nous, les sportifs, nous ne pouvons pas vous décevoir."

Enfin, le n°2 mondial a fini par conclure: "Du coup, j’ai pensé à appeler mon ami Pau Gasol, il était lui aussi en train de réfléchir à la manière d’apporter notre aide. Nous sommes arrivés à la conclusion de commencer cette initiative, en espérant que tout le monde du sport espagnol nous rejoindra.”

Et il ne fait aucun doute que la star espagnole aura largement contribué à cette cause.