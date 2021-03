Rafael Nadal ne participera pas la semaine prochaine au Masters 1000 de Miami (22 mars-4 avril). L’Espagnol l’a fait savoir sur les réseaux sociaux ce mardi. “Je suis triste d’annoncer que je ne jouerai pas à Miami, une ville que j’aime. Je dois récupérer complètement et me préparer pour la saison sur terre battue en Europe.” Rafael Nadal rejoint Roger Federer et Stan Wawrinka dans la liste des joueurs qui n’iront pas à Miami.

Pour rappel, Andy Murray, double vainqueur de l’épreuve en 2009 et 2013, va bénéficier d’une invitation pour participer au tournoi.