Le sport se nourrit des plus grandes rivalités. Que serait McEnroe sans Borg ou Sampras sans Agassi ? Celle de Nadal et de Djokovic est unique. Même Roger Federer ne rivalise pas sur ce terrain. Le Suisse n’a affronté "qu’à" 50 reprises le Serbe et 40 reprises l’Espagnol. Mardi, le court Philippe Chatrier sera-t-il Djokosmique ou Nadalesque ?

L’histoire de cet antagonisme remonte à 2006… à Roland-Garros. Djoko n’était que le 60e joueur mondial, mais il s’était hissé en quart de finale. Nadal était déjà le dauphin de Federer. Le match était loin d’être entré dans la légende. Nole avait abandonné après la perte des deux premiers sets.