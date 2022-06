C’est une évidence, mais Carlos Rodriguez nous parlait du tournoi de tous les dangers pour Rafael Nadal, dans sa quête du Grand Chelem calendaire. C’est logique. Sur 92 titres à son palmarès, l’Espagnol en a remporté… quatre sur gazon. Dont deux Wimbledon, en 2008 et 2010. Un bail donc. Sa dernière participation à Londres remonte à 2019. Et il n’a pas manqué de l’évoquer : "C’est le tournoi le plus imprévisible pour moi. C’est plus simple quand vous avez un historique récent, des repères. Cela fait longtemps que je n’ai plus joué ici et j’essaye juste de suivre mon programme de travail quotidien, de me mettre en position de multiplier les bons feelings afin d’être compétitif au moment où débutera mon tournoi", a lancé le joueur de 36 ans dans des propos repris par L’Équipe.

Et le Majorquin d’évoquer son traitement au pied qu’il a commencé deux jours seulement après sa finale remportée à Roland-Garros. Non, il n’est pas guéri mais cette blessure ne le fait plus souffrir. "Il est évident que si je suis ici, c’est parce que les choses vont mieux. Sinon, je ne serais pas là. Quand je me réveille, je n’ai pas cette douleur au pied que j’avais depuis un an et demi", commente-t-il.

En restant toutefois prudent, comme à son habitude : "Je ne peux pas vous dire si je vais être dans ce moment positif pendant une semaine, pendant deux jours ou pendant trois mois."

Dans son chef, de tels propos résonnent comme quelque chose de très positif mais seule la réalité du terrain s’imposera.