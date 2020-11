On l’avait quitté le dimanche 11 octobre dernier avec un treizième titre à Roland-Garros. Trois semaines plus tard, après un crochet à la maison pour se ressourcer et digérer la débauche d’énergie effectuée pour décrocher son vingtième titre en Grand Chelem, Rafael Nadal est de retour dans la Ville lumière mais dans un contexte bien différent avec le Masters 1000 de Paris.