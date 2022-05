L’ancien joueur de tennis a commencé à purger sa peine de deux ans et demi dans l’une des prisons les plus redoutées d’Angleterre… à quelques centaines de mètres de Wimbledon.

Vainqueur de six tournois du Grand Chelem, Boris Becker a été reconnu, vendredi dernier, coupable de dissimulation d’actifs et de prêts d’une valeur de trois millions d’euros et a été condamné à deux ans et demi de prison. Le légendaire joueur allemand de 54 ans a caché ses avoirs et ses emprunts pour ne pas payer ses dettes qui ont atteint 60 millions d’euros. Boris Becker devra passer 18 mois en prison avant d’être éligible à une libération conditionnelle.

Ce dernier a commencé à purger sa peine dans la prison HMP Wandsworth, connue sous le nom de Wanno qui, curieusement, est située à seulement 3,2 kilomètres du All England Club où se joue le tournoi de Wimbledon, qu’il a remporté trois fois (1985, 86, 89). Cette prison vieille de 170 ans possède une très mauvaise réputation avec des problèmes de violence, de toxicomanie et des prisonniers enfermés pendant 22 heures sur 24, ce qui a créé chez certains des démences. Boris Becker, qui a été interné dans une aile où on trouve six douches pour 86 cellules (dans lesquelles peuvent se trouver jusqu’à six détenus), doit passer un minimum de 15 jours dans la prison de Wandsworth avant d’être transféré dans une prison de catégorie C, de moindre sécurité.

Le cinéaste Chris Atkins, un ancien détenu de Wandsworth, a décrit la prison dans un livre comme suit : “Crier, frapper, hurler, grogner, aboyer, menacer, déclamer, rire, gémir, se disputer, se battre, hurler, pleurer. C’est comme si quelqu’un avait téléchargé tous les effets sonores et les faisait tous exploser en même temps. L’aile de réception semble avoir été refaite pour la dernière fois en 1895 quand Oscar Wilde était ici emprisonné pour homosexualité. Les détenus semblent pour la plupart être gravement malades mentaux, drogués ou les deux. Wandsworth est une prison très violente, mais si vous gardez la tête basse et ne vous impliquez pas dans la drogue, les dettes et toute la politique du coin, ce n’est pas vraiment si dangereux.”

Des problèmes d’insalubrité avec des rats comme voisins des détenus ont aussi été relevés dans cette prison où entre 2020 et 2021, les agents pénitentiaires ont dû recourir à la force 1295 fois.