Si l'US Open sera privé de bon nombre de joueurs dont deux têtes d'affiche (Rafael Nadal et Roger Federer), on aurait pu espérer un bien meilleur 1er tour pour notre compatriote David Goffin.

Reilly Opelka, un colosse de 2m11, le plus grand du circuit ATP, qui ressemble plus à un joueur de basket-ball que de tennis. Ce n'est pas anodin car l'Américain le pratique de temps en temps, il est d'ailleurs fan de NBA et des Chicago Bulls, célèbre club de la légende Michael Jordan.