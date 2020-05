Andy Murray va effectuer sa rentrée sur le court lors d'une "battle" britannique, un tournoi exhibition à huis-clos disputé au centre d'entraînement de la fédération anglaise de tennis (LTA). Ce sera du 23 au 28 juin.

Son frère Jamie (ATP 26 en double) - organisateur de l'événement -, Daniel Evans (ATP 28) et Kyle Edmund (ATP 44) complètent le plateau. Les rencontres seront diffusées en ligne.

Pour Andy Murray, aujourd'hui 129e joueur du monde, il s'agira d'un retour après une dernière rencontre disputée le 20 novembre. L'ancien numéro 1 mondial et double champion olympique avait en effet pu disputer une rencontre de Coupe Davis à Madrid, qu'il a perdue contre le Néerlandais Tallon Griekspoor. Il avait ensuite pris ses distances se plaignant de sa hanche opérée.

Zverev, Thiem, Kyrgios, Svitolina et Goerges en exhibition à Berlin en juillet

Alexander Zverev et Julia Goerges seront les têtes d'affiche allemandes d'un tournoi exhibition organisé chez eux à Berlin, ont annoncé les organisateurs vendredi.

Six joueurs et six joueuses seront sur l'herbe du stade Steffi Graf du 13 au 15 juillet puis dans le hangar de l'ancien aéroport de Tempelhof du 17 au 19 juillet.

Alexander Zverev, 7e joueur du monde, sera accompagné pour l'instant par l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 3) et l'Australien Nick Kyrgios (ATP 40). Côté féminin, il y aura Julia Goerges (WTA 38) mais aussi sa compatriote Andrea Petkovic (WTA 87) et l'Ukrainienne Elina Svitolina, 5e joueuse du monde.

Les deux rendez-vous devraient se jouer à huis clos et en respectant des consignes strictes en matière sanitaire.

La crise du coronavirus a mis à l'arrêt tant le circuit ATP que WTA, jusqu'à la fin du mois de juillet au moins.