Maintenant que la tournée nord-américaine sur dur est terminée, le circuit ATP va s’installer en même temps que le printemps en Europe pour la saison sur terre battue dont l’apothéose sera Roland-Garros qui débutera le 22 mai. D’ici là, neuf tournois sont au programme des cadors du tennis masculin avec notamment les Masters 1000 de Monte-Carlo, Madrid et Rome. Et bien avant que les premières balles soient frappées sur l’ocre du Vieux Continent, on peut déjà établir différents constats qui influenceront les résultats des prochaines semaines.

Le retour de Djokovic