Elle n'a pas gagné sur le court, mais Kim Clijsters a déjà remporté un premier match: celui de convaincre les plus sceptiques qu'elle a sa place sur le circuit. Malgré sa défaite face à Muguruza à Dubaï, la Limbourgeoise a déjà mis tout le monde d'accord, y compris à l'étranger. Où la presse ne manque pas de saluer son retour.

Pour L'Equipe, le retour de Clijsters est "encourageant", lit-on sur le site web du journal français. "Pour Clijsters, il y a bien évidemment de bonnes indications sur les prochains axes de travail, notamment au service (10 doubles fautes). Mais il peut surtout y avoir la satisfaction d'avoir tenu tête à une des meilleures joueuses. En Belgique, trois enfants peuvent être fiers de leur maman."

Sur Eurosport, on parle plutôt d'un "retour contrasté" mais on n'est pas pour autant avare en compliments. "Largement dominée pendant un set et demi, la joueuse de 36 ans a sorti un tennis de haut niveau lors de la seconde manche", précisent nos confrères, qui pointent quand même ses difficultés au service. "Même si elle n'a pas perdu sa lourde frappe, elle devra à l'avenir lâcher moins de points sur sa mise en jeu."

Kim Clijsters a également séduit outre-Manche. Notamment la BBC. "Clijsters brille pour son retour", titre le site britannique. "Elle a tenu tête à Muguruza, a offert quelques superbes points gagnants et est même revenue dans le second set après avoir été breakée. (...) La Belge a manqué de puissance dans le premier set avant d'être menée 3-0 dans le second. Mais elle a ensuite commencé à trouver son rythme alors que l'Espagnole éprouvait des difficultés sur son service. L'Espagnole a finalement retrouvé son jeu et a remporté le set au tie-break."

L'analyse est partagée par The Guardian: "A 36 ans, la Belge est dix ans plus âgée que Muguruza, mais aussi maman de trois enfants. (...) Contre la 9e tête de série et finaliste du dernier Open d'Australie, Clijsters s'est bien battue après un compréhensible début de match plus timide. (...) Lorsqu'elle était menée dans le second set, on se dirigeait vers un match de courte durée. Mais elle a haussé son niveau de jeu pour accrocher le tie-break. Même si Muguruza en avait encore sous le coude pour remporter finalement la rencontre."

Christophe Clarey, spécialiste du tennis pour le New York Times, a lui aussi partagé son admiration pour l'ancienne numéro un mondiale. "Garbine Muguruza a battu Kim Clijsters. Mais si vous ne le saviez pas, vous n'auriez jamais deviné que Clijsters, 36 ans, était absente du circuit depuis plus de 7 ans. Sa frappe de balle est toujours de classe mondiale. Elle a encore beaucoup de travail, y compris son deuxième service. Mais elle a aussi beaucoup de points positifs à garder."

Le plus grand quotidien d'Allemagne, le Bild, est lui aussi charmé par le retour de la joueuse belge. "Au plus la rencontre durait, au plus la mère de famille pouvait montrer ses qualités. Clijsters était souvent bien en place lors des longs rallyes et elle a aussi marqué plusieurs très beaux points. Au début, son manque de rythme était perceptible mais elle est très bien revenue quand elle était menée 0-3 dans le second set. Elle a même mené 5-4 et 6-5."

Vivement la suite...