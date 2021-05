Presque deux ans après sa défaite en demi-finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal, Roger Federer a refoulé pour la première fois à Genève un court en terre battue. Et comme à Paris, cette rencontre s’est soldée par une défaite pour le Suisse. À la recherche de rythme et de matchs après une longue année loin des terrains à cause de deux opérations au genou, le Suisse espérait mieux de cette reprise deux mois après son retour à Doha. Mais le Bâlois n’a pu écarter l’Espagnol Pablo Andujar (ATP 75) en s’inclinant en trois sets après avoir mené 4-2 dans la dernière manche. (4-6, 6-4, 4-6). "Je vais être honnête avec vous, j’attendais mieux de moi dans cette partie après des bons entraînements. Mais je n’ai pas été capable de faire la différence dans les moments clés de la rencontre. Je suis déçu pour les organisateurs qui étaient vraiment heureux de me voir ici. Le positif c’est que j’ai pu jouer, mais cela me fait mal au cœur de ne pas pouvoir disputer plus de matchs. je trouve que mon niveau a été correct pendant un set et demi, presque deux. Pablo Andujar s’est montré très stable, moi j’ai connu des hauts et des bas. Mais c’est normal de connaître cela, il me manque des matchs. Je dois l’accepter."

C’est donc avec un seul match dans les jambes que le Suisse se présentera à Roland-Garros. Et il lui faudra aller loin à Paris pour emmagasiner assez de rencontres et du rythme pour la saison sur herbe qui représente son objectif avant les Jeux olympiques. "Je me suis bien senti physiquement. Pendant deux heures je voulais absolument gagner."