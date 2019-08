Richard Gasquet, 56e mondial, s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de Cincinnati en battant l'Espagnol Roberto Bautista Agut, 11e joueur mondial, 7-6 (7/2), 3-6, 6-2, vendredi, une première pour le Français en Masters 1000 qui affrontera David Goffin en demi-finales. Le Liégeois s'est qualifié suite au forfait de son adversaire le Japonais Yoshihito Nishioka (ATP 77).

"Je n'avais pas joué pendant six mois, c'est énorme d'être de retour ici et en demi-finale à 33 ans", a réagi sur le terrain Richard Gasquet, à la recherche d'un 16e titre en carrière.

Pour une place en finale, il affrontera David Goffin, 19e mondial "Goffin est un gars difficile à jouer, l'un des plus rapides du fond du court. Alors, je vais me préparer pour la bataille et me battre. Et j'y serai prêt", a ajouté le Français à propos de son futur adversaire. Gasquet et Goffin sont à une victoire partout dans leurs confrontations.

David Goffin va disputer une demi-finales d'un Masters Series pour la cinquième fois, mais n'a jamais pu encore aller en finale.