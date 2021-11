Les supporters de Roger Federer devront encore prendre leur mal en patience avant de revoir en action leur joueur préféré. Le Suisse, aujourd'hui 16e au classement ATP, a annoncé qu'il ne fera probablement pas sa rentrée avant six mois. L'ancien numéro un mondial se remet de plusieurs opérations au genou.

Une participation à l'Open d'Australie est d'ores et déjà exclue et même sa présence à Wimbledon est en grand danger. Federer a confié aux médias suisses qu'il serait "extrêmement surpris de pouvoir participer" au Grand Chelem sur gazon.

Mais il ne veut pas encore entendre parler de départ à la retraite : "Mon ambition est de voir une dernière fois ce dont je suis capable. j'aimerais pouvoir dire au revoir à ma manière au monde du tennis", explique Federer qui travaille à fond pour son retour, "C'est pour cela que je me donne à fond dans ma rééducation. Mais soyons clairs, ma vie ne va pas s'écrouler si je ne rejoue plus de finale de Grand Chelem. Mais ce serait le rêve ultime d'y retourner. Et je crois à ce genre de miracles."

Le vainqueur de 20 levées du Grand Chelem n'a plus joué de match officiel depuis son élimination en quart de finale à Wimbledon.