On ne l'a pas vu à l'œuvre depuis le tout début d'année, la faute à un genou meurtri depuis l'Open d'Australie (demi-finale) qui lui a valu deux opérations et beaucoup de rééducation. De quoi faire renaître les rumeurs autour d'une fin de carrière anticipée. Mais le Suisse ne ressent pas l'envie de s'arrêter tout de suite, comme il l'a confié à l'hebdomadaire Schweizer Illustrierte: "Je réfléchis depuis environ cinq ans. Mais, tant que je m'amuse et que c'est bon pour nous tous, je continuerai."



Il en a profité pour donner des informations sur son état de santé: "Je suis toujours en bonne voie. Je reviens progressivement, mais je vais prendre mon temps et je ne veux pas me mettre de pression. Je ne participerai à un tournoi que lorsque je serai à 100 % en forme. Pour le moment, il semble que je puisse faire mon retour à l'Open d'Australie en janvier (...) Pour l'instant, je ne tiens pas plus de deux heures avec la raquette. Mais je travaille mon endurance et ma force sans la moindre douleur depuis un moment. Il n'y aura plus d'opérations."

Les fans du Suisse peuvent se réjouir, il devrait être bientôt de retour à son meilleur niveau !