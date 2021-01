C’est un événement redouté par tous les amateurs de tennis. Lequel ? Celui qui verra Roger Federer tirer sa révérence, ranger ses raquettes dans son sac et prendre sa retraite sportive.

Ce jour-là, un grand vide s’immiscera sur le circuit ATP. Le Maître ne sera plus un joueur et une légende mais seulement une légende. Une situation à laquelle, sans le vouloir, l’homme aux vingt titres en Grand Chelem a déjà préparé, un tout petit peu, ses plus fervents supporters.



(...)