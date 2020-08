Alors que la planète tennis est en ébullition avec des joueuses qui ont repris le chemin des tournois du côté de Palerme dans des conditions très spéciales, des joueurs, comme Rafael Nadal, qui refusent de participer à l’US Open, et d’autres qui ne parviennent pas à se positionner à cause des incertitudes causées par la crise du Covid-19, il y a un joueur qui vit, finalement, cette saison 2020 très sereinement et qui va fêter ce samedi ses 39 ans, sans stress et questionnements.

Roger Federer, car c’est de lui qu’il s’agit, a eu dans son malheur et ses deux interventions chirurgicales au genou en février et en juin, une part de chance puisque comme lui, l’ensemble du circuit a été à l’arrêt pendant plusieurs mois. De plus, le nouveau système de classement qui va prendre en compte les dix-huit meilleurs résultats sur les vingt-deux derniers mois va permettre au Suisse de rester dans le top 5 mondial jusqu’au début de l’année 2021.

(...)