Qu’on soit un aficionado de Rafael Nadal, un grand supporter de Novak Djokovic ou un nostalgique des époques plus lointaines du tennis, on ne peut qu’être admiratif du parcours, du jeu, de l’aura de Roger Federer et craindre le jour où le Suisse rangera définitivement ses raquettes. Ce jour, personne ne sait quand il tombera, mais, petit à petit, on s’en approche, puisque l’ancien numéro un mondial fête ce dimanche ses 40 ans.