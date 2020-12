La mauvaise nouvelle est tombée ce dimanche soir sur le coup de minuit. Roger Federer qui était à Dubaï pour préparer l’Australian Open a fait savoir via son agent qu’il ne participerait pas au premier Grand Chelem de la saison. C’est via un communiqué que le champion suisse et son homme de confiance ont annoncé l’information: “Roger Federer se retire de l’Open d’Australie alors qu’il continue de se préparer à revenir au combat après deux opérations au genou droit.”

Tony Godsick – représentant de longue date de Federer et PDG de leur société de gestion, TEAM8 – a déclaré qu’il travaillait à l’élaboration d’un calendrier pour la saison 2021 pour le 20 fois vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem.

“Roger a décidé de ne pas jouer l’Open d’Australie 2021. Il a fait de gros progrès ces derniers mois avec son genou et sa forme physique. Cependant, après consultation avec son équipe, il a décidé que la meilleure décision pour lui à long terme était de revenir au tennis après l’Open d’Australie”, a déclaré Godsick. “Je vais commencer les discussions la semaine prochaine pour les tournois qui commenceront à la fin du mois de février, puis je vais commencer à établir un calendrier pour le reste de l’année.”

Pour rappel, le début du tableau principal de l’Open d’Australie a été retardé de trois semaines en raison de la pandémie de coronavirus et débutera le 8 février. Roger Federer, 39 ans, s’entraînait actuellement à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le choix de retarder son retour à la compétition a été pris en concertation avec ses entraîneurs Severin Luthi et Ivan Ljubicic ainsi que son préparateur physique Pierre Paganini. Le Suisse n’a pas disputé de match depuis fin janvier à l’Open d’Australie 2020 où il s’était incliné en demi-finale face à Novak Djokovic. Le Bâlois était ensuite passé deux fois, en février et en juin, sur le billard pour des opérations au genou.