Le Suisse, qui a connu peu de graves blessures dans sa carrière, avait raté les Jeux Olympiques de Rio... à cause de son genou.

À côté de certains joueurs qui se plaignent de petits bobos régulièrement ou qui sont absents d’une manière répétée à cause de blessures, on peut dire que Roger Federer est un véritable roc qui a su tout au long de sa carrière éviter les longues périodes d’absence. Seule la saison 2016 avait été très, très compliquée pour le Suisse sur le plan physique. Touché au ménisque du genou gauche en donnant le bain à ses filles au lendemain de sa demi-finale perdue face à Novak Djokovic à l’Open d’Australie, Federer avait subi une arthroscopie dans la foulée. Une nouveauté pour celui qui subissait sa première anesthésie : “À part pour les dents de sagesse mais c’était local, expliquait-il à l’époque aux médias suisses. J’appréhendais, honnêtement. J’étais triste de devoir subir une opération parce que je pensais que je pouvais traverser ma carrière sans opération. Mais au final, je suis content que ce soit arrivé comme cela en préparant le bain des filles. Parce que cela peut arriver à tout le monde et tu te dis que c’est juste pas de chance. Si je m’étais déchiré le ménisque en jouant, peut-être que cela aurait laissé plus de traces. Il faut croire qu’il était proche de lâcher.”

Cette blessure l’avait écarté des courts pendant plus d’un mois. De retour à la compétition, c’est du dos que FedEx avait souffert. Un dos qui a été pendant longtemps un souci récurrent chez l’ancien numéro 1 mondial.