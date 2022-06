La majorité des fans de tennis rêvait d’un quatorzième titre de Rafael Nadal à Roland-Garros. Maintenant que ce rêve est devenu réalité, une autre grande, très grande, espérance des aficionados de la petite balle jaune est de revoir sur les courts, pour un dernier tour de danse, Roger Federer. À bientôt 41 ans (il les fêtera en août), le Suisse n’est plus apparu en compétition depuis presque un an et son élimination en quart de finale de Wimbledon par Hubert Hurkacz. Depuis, l’ancien numéro un mondial est passé une troisième fois sur le billard pour soigner un genou droit meurtri et il travaille dans l’ombre pour revenir au premier plan.