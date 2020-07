Alors que l’âge de la retraite approche petit à petit et que son corps lui lance régulièrement des alertes, Roger Federer, qui ne jouera plus cette année suite à une opération au genou, rêve de réaliser encore deux grandes performances avant de ranger définitivement ses raquettes : décrocher une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et repartir une nouvelle fois de Wimbledon avec le trophée du vainqueur. Un objectif réalisable sur le gazon londonien tellement le jeu du Suisse s’y adapte parfaitement. Son palmarès sur cette surface parlant de lui-même : Federer détient le record de victoires à Wimbledon (8 titres, mieux que Pete Sampras et Williams Renshaw à 7) ainsi qu’à Halle (10 titres). En 2018, il a également remporté la Coupe Mercedes à Stuttgart, en obtenant son 19e titre sur gazon.