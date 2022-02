Comme Rafael Nadal est parvenu à revenir tout en haut de l’affiche après sa blessure au pied, comme on est certain que Novak Djokovic va rebondir après ses problèmes extra-sportifs liés à sa non-vaccination, on aimerait que Roger Federer, 40 ans, puisse refouler les courts pour offrir un dernier récital avant de ranger définitivement ses raquettes. Mais les dernières nouvelles données par le Suisse, lors d’un entretien accordé à l’un de ses sponsors, le Crédit Suisse, ne sont pas spécialement encourageantes.

Opéré une troisième fois du genou droit en août 2021, le Bâlois est loin d’avoir retrouvé la forme et toutes les capacités physiques exigées pour évoluer au plus haut niveau.

"Jusqu’à présent, je ne peux toujours pas courir. Je ne peux pas faire de départ ou d’arrêt brusque. Espérons que cela puisse commencer dans quelques semaines et ensuite nous verrons comment le corps réagira."

C’est donc toujours le flou artistique concernant une date de retour pour l’homme aux vingt titres en Grand Chelem qui n’a plus disputé un tournoi depuis l’édition 2021 de Wimbledon avec une élimination en quarts de finale contre le Polonais Hurkacz (6-3, 7-6, 6-0).

"Les prochains mois seront très intéressants et importants pour moi. Je pense que j’aurais une bien meilleure idée en avril, je saurai où en est mon corps."

En novembre dernier, Roger Federer avait déjà annoncé qu’il ne fallait pas s’attendre à le voir en compétition avant l’été 2022. Vu le timing actuel, le Suisse zappera la tournée américaine du mois de mars, la saison sur terre battue et peut-être même son tournoi fétiche, Wimbledon. Malgré cette situation, la détermination semble encore bien présente chez le quadragénaire.

"Je suis très motivé. J’ai repris le travail en salle. Je travaille aussi dur que c’est permis. Même si tout va lentement, ce sont de bons moments. J’aimerais en faire plus, mais les médecins ne me l’autorisent pas."