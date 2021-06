Alors que Rafael Nadal en a eu fini avec la terre battue vendredi dernier et qu’il ne sait pas encore s’il jouera sur gazon, que Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas mettaient un terme à la quinzaine de Roland-Garros ce dimanche, Roger Federer a déjà pris ses marques sur le gazon de Halle, tournoi où il s’est imposé à dix reprises, et est entré dans la dernière ligne droite qui, il l’espère, le mènera à un neuvième sacre à Wimbledon.