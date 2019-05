Il y a dix ans, Roger Federer remportait son seul et unique Roland Garros. Comme pour fêter cela, l'helvète fait son grand retour sur la terre battue parisienne après trois ans d'absence.

Certains commentent ce retour du Maître comme une manière de venir saluer une dernière fois le public qui le tient en haute estime. À ce sujet, Roger Federer dément sans exclure: "Ce n'est pas l'idée. J'ai pris cette décision - de revenir - pour cette année. À mon âge (38 ans le 8 août), avec tout ce qui se passe, je ne connais pas la suite".

S'il laisse la porte ouverte à cette hypothèse, l'homme aux vingt victoires en Grand Chelem explique ses dernières absences. Une blessure au genou l'avait contraint à renoncer en 2016. L'année suivante, ce sont les conditions d'entraînement qui l'auront poussé à ne pas s'aligner. Mais l'an dernier, les raisons de l'absence de Roger Federer sont encore plus personnelles: "J'avais envie de faire une coupure et c'était l'anniversaire de ma femme. Je voulais vraiment le fêter et prendre le temps pour les copains, ma femme, qui m'a toujours soutenu, et mes enfants".

Il y a dix ans, Roger Federer remportait Roland Garros: