Ce week-end, Justine Henin ne devait pas le passer en Belgique auprès des siens. Sans la crise du Covid-19 et l’arrêt complet du circuit, la quadruple lauréate de Roland-Garros aurait commenté pour France Télévisions les finales du Grand Chelem français. Un rôle, un travail qu’elle apprécie et qui devait prendre plus de place dans son calendrier 2020 suite à sa nouvelle collaboration avec Eurosport. Après l’Australian Open du début de saison, Monte-Carlo, Roland-Garros, les Jeux olympiques, l’US Open, Paris-Bercy et les Masters devaient accueillir notre compatriote.

(...)