Voilà, le Roland-Garros le plus spécial des dernières décennies a commencé ce dimanche. Même s’il se dispute à une période de l’année peu commune et devant un public peu nombreux, maximum 1000 spectateurs par jour, il pourrait permettre à plusieurs joueurs d’encore embellir leur palmarès et de pousser encore un peu plus loin plusieurs records…

Rafael peut rattraper Roger

S’il gagne cette 119e édition de Roland-Garros, Rafael Nadal décrochera son vingtième titre dans un tournoi du Grand Chelem et rejoindra dans ce classement particulier Roger Federer. Il deviendrait aussi le cinquième joueur à atteindre un tel chiffre après Margaret Court (24), Serena Williams (23), Steffi Graf (22) et Federer (20). S’il parvient à décrocher un nouveau titre, l’Espagnol deviendra aussi le premier joueur à remporter 13 fois un même tournoi professionnel, hommes et femmes confondus. Un record qu’il partage pour l’heure avec Martina Navratilova, victorieuse 12 fois du tournoi de Chicago entre 1978 et 1992.

Objectif 100 pour Nadal

Rafael Nadal détient quasiment tous les records possibles et imaginables sur la terre battue et encore plus à Roland-Garros. S’il remporte la finale à Paris dans quinze jours, l’Espagnol totalisera à la Porte d’Auteuil un 100e match remporté. Avec de l’autre côté de la balance seulement deux défaites. Difficile de penser que quelqu’un pourra un jour faire mieux.

Un nouveau record pour Djokovic

Même s’il ne fait pas l’unanimité, Novak Djokovic bouge les lignes de l’histoire du tennis quasiment à chaque tournoi. La semaine dernière à Rome, le Serbe a battu le record du nombreux de titres décrochés en Masters 1000 (36) et a dépassé l’Américain Pete Sampras à la deuxième place du nombre de semaines (287) passées à la place de numéro 1 mondial. A Roland-Garros, en cas de succès, Novak Djokovic pourrait devenir le premier joueur masculin dans l’ère Open à décrocher au moins deux fois chacun des quatre titres du Grand Chelem.

Halep pour retrouver le trône

En l’absence d’Ashleigh Barty, lauréate de l’édition 2019, Simona Halep pourrait dépasser l’Australienne et retrouver la place de numéro un mondiale en cas de victoire finale à Roland-Garros. La Roumaine a déjà passé 64 semaines tout en haut du ranking de la WTA. Elle n’a plus occupé ce rang depuis janvier 2019.

Thiem pour une première

Dans l’histoire de l’ère Open du tennis, jamais un joueur n’est parvenu à remporter directement une deuxième victoire en Grand Chelem juste après son premier succès dans un des quatre Majeurs. Voilà l’objectif que se donnera Dominic Thiem, récent vainqueur de l’US Open.

Serena voudrait bien dire 24

Depuis son dernier sacre en Grand Chelem à l’Open d’Australie en 2017, Serena Williams court vers un 24e titre en Majeurs, record détenu par l’Australienne Margaret Court. Si elle parvient à ses fins à Paris, l’Américaine deviendra, à 39 ans, la gagnante la plus âgée de l’histoire de Roland-Garros, record actuellement détenu par la Hongroise Zsuzsi Kormoczy (33 ans en 1958). Il s’agirait aussi de son quatrième titre à Paris.