Grande nouveauté pour cette édition 2020 de Roland Garros: le court central Philippe Chatrier pourra être couvert en cas de pluie.

Via Twitter, le tournoi du Grand Chelem a officialisé la clôture de cette métamorphose, annonçant que l'ultime aile de la structure avait été posée.





Le tournoi parisien se révélait être le dernier Majeur à ne pas être doté d'un toit rétractable. Après l'US Open (depuis 4 ans), Wimbledon (depuis 11 ans) et l'Open d'Australie (depuis 32 ans déjà), Roland Garros a enfin finalisé ses travaux son court Central. Pendant ce temps-là, les trois autres Grands Chelems disposent eux de deux (US Open et Wimbledon) voir même de trois (Open d'Australie) courts couverts.

Le Court Philippe Chatrier pourra donc accueillir les rencontres même en cas de météo capricieuse. Qui plus est, avec son système d'éclairage, les night sessions seront également désormais possibles du coté de la porte d'Auteuil.