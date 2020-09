Il y aura bien des spectateurs dans le stade de Roland-Garros à la fin du mois. Malgré la hausse des contaminations en France, et en particulier en Île-de-France, la Fédération française de tennis (FFT) a décidé d’ouvrir les portes : 5 000 places par jour sur le Chatrier, 5 000 aussi sur le Lenglen, mais seulement 1 500 sur le Simonne-Mathieu. Le port du masque sera obligatoire dans le stade, même en tribunes. Et la distanciation physique sera mise en place. Pour les deux premiers grands courts, l’accès aux courts annexes sera couplé aux billets. Pour les gens qui avaient malheureusement déjà acheté des billets pour les annexes, ils ne pourront pas en profiter et vont être remboursés.