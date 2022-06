Alors qu’il partait dans tous les sens depuis des mois, le tennis féminin a retrouvé un peu de sérénité et de logique lors de ce Roland-Garros 2022. En effet, pour la finale dames de ce samedi (15 h), nous verrons d’un côté du filet Iga Swiatek, la Polonaise numéro 1 mondiale pointée comme la grande favorite de l’épreuve qui reste sur 34 victoires consécutives, et de l’autre, Coco Gauff. La présence de l’Américaine de 18 ans dans l’apothéose d’un Majeur représente une première mais était attendue par les spécialistes tant la jeune joueuse est promise à un magnifique avenir. L’une comme l’autre ont connu un parcours assez limpide avec toutes des victoires en deux sets pour la native d’Atlanta et une seule manche perdue pour la lauréate 2020 de Roland-Garros. Cette dernière partira pour cette finale avec les faveurs des pronostics comme l’explique notre compatriote Olivier Jeunehomme, entraîneur de la Danoise Clara Tauson (WTA 44), qui a défié Iga Swiatek il y a quelques semaines à Indian Wells.

(...)