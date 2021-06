Lors du premier quart de finale de la journée à Roland-Garros, la Tchèque Barbara Krejcikova a battu la jeune Américaine Coco Gauff en deux sets pour se hisser en demi-finale de Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.

Une défaite qui a fait mal à la 25e joueuse mondiale qui se qualifiait pourtant pour la première fois à ce stade de la compétition. Mais alors qu'elle était menée un set à zéro et 3-0 dans le second set, la joueuse de 17 ans a évacué sa rage. Menée 0-40, Gauff a réalisé une double faute à son plus grand désarroi. L'Américaine en a explosé sa raquette en la tapant violemment sur le sol à plusieurs reprises.

Inutilisable après ce tabassage en règle, la raquette a été changée et la rencontre s'est poursuivie.