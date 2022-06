Alexander Zverev ne doit pas en revenir. Alors qu'il menait 4-2 dans une première manche qu'il dominait largement, il a vu Rafael Nadal revenir pour s'offrir un tie break. L'Allemand s'appuyait alors sur son service pour faire la différence et mener 6-2, s'offrant quatre balles de set.C'était sans compter sur le supplément d'âme de Rafael Nadal, capable d'enchaîner cinq points d'affilée, dont une merveille de passing et un coup droit surpuissant... avant de voir revenir son adversaire à 7-7, puis 8-8. Et de mettre fin à un premier set à 109 points joués, qui aura duré 1h33, sur un nouveau coup de génie.